Alla scoperta delle foglie in occasione della Giornata nazionale Famiglie al museo

In occasione della Giornata nazionale delle Famiglie al Museo - F@mu i Parchi del Ducato in collaborazione con l'Associazione Culturale Googol organizzano domenica 13 ottobre 2024 dalle ore 15.30 alle ore 17.00 un pomeriggio per famiglie tra le sale del Museo dei Boschi e del Territorio alla scoperta di alberi e foglie del Parco Regionale Boschi di Carrega.

Il tema di quest'anno è "Un museo green" in tutte le sue sfaccettature.

Il punto di ritrovo è presso il parcheggio di Via Zappati (dietro il Ristorante i Pifferi) a Sala Baganza dove una guida vi aspetta per andare tutti insieme a piedi al Casinetto.

Poi ci si avventurerà tra le sale del museo, un percorso per scoprire e toccare i vari tipi di legno della raccolta dei Carrega e per visitare la mostra "Alberi, Uomini e Territorio" in cui i protagonisti sono gli alberi del Parco, ma anche gli oggetti che un tempo venivano utilizzati per il taglio delle piante, la cura e la gestione del bosco e le attività agricole. Capiremo insieme come è cambiato il territorio nel tempo, come l'uomo ne ha modificato l'aspetto sia per motivi di sussistenza sia per motivi estetici.

La nostra attenzione si fermerà sui giganti verdi: tronco e foglie per andare alla scoperta delle simmetrie nella natura. Ci sono vari tipi di simmetria che possiamo scoprire con fogli, specchi e tanto altro. Con questo materiale povero e di recupero, che tutti abbiamo in casa, ci soffermeremo a conoscere i dettagli di questo mondo che spesso non osserviamo con attenzione.

Attività gratuita con prenotazione obbligatoria adatta a bambini dai 5 ai 10 anni (massimo 20 partecipanti).

Il laboratorio terminerà intorno alle 17.00 presso il Casinetto.

Per info e prenotazioni: Associazione culturale Googol - info@googol.it