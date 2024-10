Dal 7 al 13 ottobre 2024, Sezioni CAI e Scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia saranno insieme per la Settimana nazionale del Sentiero Italia CAI per la Scuola italiana.

L'obiettivo è promuovere l'escursionismo tra i giovani e valorizzare il Sentiero più lungo del mondo che attraversa e unisce le 20 Regioni del nostro "bel paese".

L'iniziativa, organizzata dal Cai Scuola e patrocinata da: Ministero del Turismo, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ASviS, Uncem, Federparchi e Anci, mira a far conoscere e apprezzare alle nuove generazioni il Sentiero Italia CAI, un percorso di circa 8.000 km che attraversa l'intera penisola, collegando ambienti naturali di straordinaria bellezza e valore storico.

I trasversali patrocini ricevuti sottolineano il valore della proposta escursionistica educante e rigenerante del Cai Scuola, attento a territori e popolazione, al sistema delle aree protette e agli obiettivi dell'Agenda 2030.

"Il Club alpino italiano, insieme alle scuole, promuove l'avvicinamento escursionistico dei giovani alla montagna valorizzando il Sentiero Italia CAI e i luoghi che attraversa", ha dichiarato il Vicepresidente generale del CAI Giacomo Benedetti. "Un progetto multiculturale dai grandi valori, riconosciuto e sostenuto da importanti istituzioni. Accompagnati dalle Sezioni CAI, i ragazzi vivranno un'esperienza unica, intrecciando passi, ambienti e storie, stimolando la loro curiosità e creatività".

Durante la settimana, le classi partecipanti, provenienti da diverse regioni italiane (Catanzaro, Castrovillari, Belpasso, Val Germanasca, Valle Vigezzo, Livorno, Monfalcone, Sampierdarena, Cremona, Mantova, Brescia, Roma, Cameri, Bolzaneto, Bergamo, Venaria Reale, La Spezia, Val Natisone, Teramo, Biella, Acireale, Castelli e Vercelli), intraprenderanno escursioni lungo il Sentiero, assistite da esperti del CAI e dotate di un kit che include, tra l'altro, borracce di alluminio con il logo CAI – EVVIVA LA BORRACCIA, liberi dalla plastica, per promuovere un'esperienza "plastic free". Al momento sono 35 gli istituti coinvolti per un totale di oltre 1200 alunni e alunne.

L'iniziativa prevede anche la realizzazione di elaborati da parte degli studenti e delle studentesse, per raccontare le emozioni provate, il valore del Sentiero e i suoi significati.

LA MONTAGNA INSEGNA E UNISCE. Il Sentiero Italia CAI rappresenta un patrimonio culturale e ambientale da trasmettere alle nuove generazioni, un'opportunità per sviluppare socialità, solidarietà, responsabilità e amore per la natura.

CAI Scuola è un progetto del Club Alpino Italiano che avvicina studenti e docenti alla montagna. Organizza corsi di formazione per insegnanti, escursioni per le scuole e percorsi PCTO, promuovendo la conoscenza e il rispetto dell'ambiente montano. La Settimana SICAI Scuola fa da volano al Progetto"Turismo sostenibile montano CAI Scuola in ambito scolastico" che amplia l'area di interesse per le attività educative in montagna, sulla rete escursionistica, nei paesi e nei rifugi, in programma nei mesi di ottobre e novembre. Il progetto CAI Scuola è sostenuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.