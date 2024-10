Dopo l'entusiamo e l'esito positivo sull'incontro formativo dedicato ai chirotteri dello scorso 18 giugno,Il progetto ora continua a prendere forma ed è pronto a lanciare una nuova fase incentrata sul monitoraggio degli ungulati e dei mammiferi grazie all'uso delle fototrappole. Il nuovo incontro, rivolto alle Guardie Ecologiche Volontarie e ai volontari del territorio, li vedrà infatti impegnati in una sessione teorica e pratica sull'utilizzo di questo strumento fondamentale per osservare la fauna in modo non invasivo, senza interferire con i loro comportamenti naturali.

Durante la formazione, i volontari apprenderanno le basi tecniche per installare e gestire le fototrappole e archiviare dati e saranno invitate a contribuire attivamente alla scelta delle aree più adatte al posizionamento e al monitoraggio stesso. Questo processo collaborativo permetterà di mappare in modo accurato le zone di maggior passaggio degli animali, raccogliendo dati preziosi per la gestione e la conservazione della fauna e di specie di difficile avvistamento nell'ATE. L'appuntamento è giovedì 10 ottobre alle ore 21:00 presso il Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta, in via Ronchi 75 a Tradate (VA), oppure online.

Per partecipare è necessario iscriversi tramite questo link.