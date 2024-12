Webinar su Strategy Framework Directive (MSFD 2008/56/CE) – Aggiornamento per il secondo ciclo attuativo

La risorsa mare è fondamentale per gli equilibri ecosistemici e per uno sviluppo sostenibile, in questo quadro si inserisce il ruolo di strumento di governance della Direttiva sulla Strategia Marina europea definita nella Marine Strategy Framework Directive (MSFD, Direttiva 2008/56/CE). Il 12 dicembre, ore 10, si terrà il terzo e ultimo incontro online il cui focus sarà dedicato alla presentazione del programma di misure della Strategia Marina, ex art.12 D.lgs 190/2010, con l'Aggiornamento per il secondo ciclo attuativo, come previsto dall'art.7 D.lgs 190/2010.

Il webinar sarà focalizzato nell'illustrazione dei descrittori 1,2,5 e 10 della Direttiva europea. L'incontro sarà aperto con i saluti istituzionali di Francesco Tomas, direttore della Direzione Generale Tutela e Biodiversità del Mare (TBM) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e coordinato e concluso da Antonino Miccio, presidente della Consulta dei Direttori di Federparchi.

Il webinar chiude il ciclo di incontri sulla Strategia marina, i due precedenti si sono svolti il 25 ottobre e il 21 novembre 2024.



LINK PER LA REGISTRAZIONE