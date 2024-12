TRAMANDIAMO CORRETTAMENTE IL CALORE DELLA TRADIZIONE

Giovedì 19 Dicembre 2024 dalle 21:00 alle 22:30

INCONTRI INFORMATIVI Riscaldarsi con la legna: cosa c'è da sapere!

Nell'ambito del progetto regionale di sensibilizzazionesulla filiera corta bosco-legno-energia,sono previsti incontri tecnici informativi per condividere le conoscenze essenziali sulla gestione sostenibile delle foreste,sull'importanza della qualità della legna da usare per scaldarsi, sulla corretta raccolta, essiccazione, conservazione e combustione, sulle norme per il lavoro in bosco, sull'evoluzione tecnologicadei generatori, sui contributi per la sostituzione delle vecchie stufe.

Perché usare la legna in modo responsabile conviene a tutti. Vi aspettiamo.



Sala Rondini, ritrovo presso ingresso Ponte Verde Parco Naturale La Mandria alle ore 20:45

La partecipazione è libera. Per motivi organizzativi è utile registrarsi scansionando il qr-codeo cliccando qui

Per informazioni: IPLA spa, tel. 011.4320438 -formazione@ipla.org