La Riserva Torbiere del Sebino ha realizzato una mostra dal titolo "Uno sguardo lungo 10 anni": un'occasione per amminare le fotografie che in dieci anni hanno raccontato la bellezza, la biodiversità e la storia della Riserva.

Siamo giunti al decimo anno del concorso fotografico "Franco Bettini": un evento annuale con una tematica di volta in volta diversa per valorizzare e cogliere tutte le sfacettature. Fotografia e sensibilizzazione ambientale si uniscono così in un appuntamento speciale dove potrai immergerti in un viaggio visivo in una delle zone umide più importanti della Lombardia.

La mostra è visitabile il 14, 15, 21 e 22 dicembre presso il Centro Visitatori della Riserva Naturale dalle 10:30 – 16:00 con ingresso gratuito.

