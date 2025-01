Il 2024 si è chiuso con alcune novità incoraggianti: durante gli Stati Generali delle aree protette, che si sono svolti a Roma nel mese di dicembre, il Ministro dell'Ambiente ha presentato i punti programmatici su cui lavorare per la modifica della legge 394 del 91, tra questi l'ipotesi di costituire un organismo di coordinamento della rete delle Aree Protette: un'Agenzia cui affidare la promozione di "interventi comuni, collegamenti strategici, sviluppo unisono di indirizzi in svariati campi, compresa l'attività scientifica, di promozione, di educazione ambientale", insomma ciò che la nostra Associazione propone da oltre un decennio. Dopo vent'anni, inoltre, la Regione Lazio, sempre nel mese di dicembre, ha pubblicato il bando per l'assunzione di 55 guardiaparco, dopo aver aumentato nell'autunno l'importo del contributo ordinario ai parchi regionali del 20% a decorrere dal 2024. Sul tema del personale nel marzo del 2023 in un'intervista all'ANSA avevamo lanciato un appello al Governo e, in particolare al Presidente della Regione Lazio Rocca, appena eletto, chiedendo l'adeguamento delle piante organiche dei parchi e l'assunzione di guardiaparco e tecnici. Infine non possiamo tacere la nostra soddisfazione per la nomina del direttore di una AMP, Tonino Miccio, già presidente dell'Associazione, al vertice della Consulta Nazionale dei Direttori. Non sarà tutto ma è già qualcosa e comunque è sufficiente per esprimere un cauto ottimismo sul futuro prossimo, ed è giusto, così come in altre occasioni non abbiamo risparmiato le critiche, rallegrarci oggi per tutto questo, aggiungendo un apprezzamento per il metodo di lavoro basato sull'ascolto di tutte le componenti del sistema. Il personale dei Parchi a cominciare dai Direttori è pronto a dare il suo contributo nella consapevolezza di poter fornire il più alto apporto nel merito riguardo alla modifica della legge quadro sui parchi. Ci auguriamo che il 2025 sia l'anno del rilancio delle Aree Protette italiane e auguriamo a tutto il personale dei Parchi, le sentinelle della natura di questo Paese, di trascorrerlo lavorando con il consueto impegno per il bene di tutti.

Pierluigi Capone (Presidente di AIDAP)