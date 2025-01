Fino al 5 febbraio, aperte le richieste di piantine per i Comuni delle Province di Bologna, Ravenna e Ferrara

A seguito dell'avvenuta adozione, da parte della Giunta regionale, della delibera n. 2107 dell'11 novembre 2024, viene garantita la continuità dell'approvvigionamento ai Comuni delle piantine al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla Legge 113/92 "Un albero per ogni neonato" (appartenenti alle specie previste nell'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 1324 del 23 settembre 2013 e sue s.m.i.) da tutti e tre i vivai forestali pubblici regionali, costituenti i tre principali poli vivaistici di riferimento territoriale.

L'atto stabilisce che al Vivaio Forestale Zerina di Imola (BO), gestito dall'Ente in convenzione con il Comune di Imola e la Regione Emilia-Romagna, si riforniranno i Comuni delle Province di Ferrara, Ravenna e Bologna.

Ciascun Comune delle Province di Ferrara, Ravenna e Bologna interessato può inviare a mezzo PEC direttamente all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna l'apposito modulo debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, entro e non oltre il 5 febbraio 2025.

Maggiori dettagli e la modulistica sono disponibili alla pagina Un Albero per ogni neonato e minore adottato - Annata silvana 2024-2025