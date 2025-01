Il Parco Oglio Nord assieme al Parco Serio organizza tre incontri nel mese di febbraio, dalla durata di 3 ore dalle 9 alle 12: la tematica trattata sarà la biodiversità.

Di seguito gli appuntamenti:

Martedì 11 Febbraio si parlerà di pianificazione territoriale e di come utilizzare le immagini per comunicare l'importanza della biodiversità in risposta alle conseguenze dei cambiamenti climatici.

Martedì 18 Febbraio verranno trattate le buone pratiche per gestire le acque in modo da creare maggiore consapevolezza nelle comunità.



Martedì 25 Febbraio verrà proposta una modalità di racconto scientifico attraverso la fotografia ma ci sarà anche modo di pensare a come gestire al meglio il verde locale.

In programma sono previste per l'11 e per il 18 di marzo due visite sul campo.

Note:

La partecipazione a questi incontri garantirà dei crediti formativi.

Per maggiori informazioni clicca qui.

Per iscriversi clicca sul seguente link.