Sabato 12 agosto a Cantavenna

(02 Ago 23) Prosegue la collaborazione tra Ente-Parco e Monferrato Jazz Fest. Let's smile è il leitmotiv di questa ricca stagione del Monfrà jazz Fest. L'appuntamento pensato in collaborazione tra Parco del Po piemontese e MJF è per sabato 12 agosto a Cantavenna, frazione di Gabiano. La guardiaparco Paola Palazzolo, oltre ad essere sempre sorridente, conosce bene le nostre aree protette e le piante che le caratterizzano; sarà lei ad accompagnare in una bella camminata, per scoprire che cosa si intende per "boschi vetusti" .

Informazioni: vivereilpopiemontese@gmail.com

Al termine, per chi lo desidera, c'è la possibilità di fermarsi per la merenda sinoira, in attesa del concerto serale. Informazioni sul concerto: Festival nel Monferrato Unesco | Monfrà Jazz Fest (monjazzfest.it).

Programma: Sabato 12/08 al Belvedere di San Luigi

ore 17.45 VISITA GUIDATA del Bosco Vetusto a cura del Parco del Po piemontese, con la guardiaparco Paola Palazzolo. Partenza dal Belvedere della strada panoramica. Camminata su sentiero collinare, munirsi di scarpe adatte, cappellino, acqua e repellente per insetti.

ore 20.00 MERENDA SINOIRA a € 12 a cura di I LOVE CANTAVENNA su prenotazione 339 4611304

ore 21.00 concerto Cartolina: "Sogni ad occhi aperti" Malazur trio con Stefano Goia, Paolo Bertazzoli e Luca Negro

Brindisi finale. Ingresso gratuito.