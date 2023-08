(02 Ago 23) Il terzo appuntamento del ciclo dedicato ai guardiaparco, in occasione della giornata internazionale a loro dedicata, che cade il 31 luglio, si è svolto a Casalborgone. Nella chiesa di Santa Maria Maddalena, nel centro storico molto bello e suggestivo, posto nella parte più in alto dell'abitato, è stata allestita la mostra folletti del crepuscolo, grazie alla collaborazione tra Ente Parco e comune di Casalborgone.

Nella serata del 28 luglio il guardaparco Alessandro Lago, esperto di chirotteri, ha raccontato al numeroso pubblico come vivono, si riproducono, che cosa mangiano i pipistrelli, contestualizzando le informazioni ed i contenuti dei pannelli della mostra. Matilde Casa, in veste di Consigliera dell'Ente-Parco, ha portato i saluti del Presidente e di tutto il Consiglio direttivo. La serata è stata introdotta dal sindaco Francesco Cavallero, che ha ricordato che Comune ed Ente-Parco da diversi anni collaborano per ricercare soluzioni di convivenza tra gli uomini ed i chirotteri, proprio in quella stessa chiesa. Sandra Buzio, tecnico faunista dell'Ente, ha descritto i rilievi ed i monitoraggi preliminari, il progetto ed i controlli successivi, che hanno portato alla soluzione tecnica adottata nella chiesa: creare una zona separata, tranquilla, per i pipistrelli, in modo da preservare la colonia e consentire le consuete attività culturali e religiose.

La serata è proseguita con una camminata nel centro storico, per ascoltare con il bat-detector i richiami dei pipistrelli presenti. Sono stati individuati alcuni esemplari in caccia o impegnati in attività sociali, di almeno tre specie diverse. Infine la Pro Loco ha offerto ai presenti una bicchierata in compagnia.