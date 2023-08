Natura d'Autore: mostra personale di Ennio Lavè

Dal 18 agosto al 30 settembre 2023

Da venerdì 18 agosto, presso la sede dell'Ente-Parco di Cascina Le Vallere, in Corso Trieste, 98 a Moncalieri, sarà visitabile la mostra personale di Ennio Lavè. Lavè è un artista autodidatta: comincia a disegnare >>>

Storie di pipistrelli

Oasi Naturalistica di Isola Sant'Antonio

Escursione naturalistica notturna alla scoperta dell'affascinante mondo dei pipistrelli, animali sensibili e importanti indicatori di salute della natura. L'appuntamento è per sabato 26 agosto, alle ore 20.30, all'Oasi Naturalistica di Isola Sant'Antonio (AL) >>>

Concerto in cartolina: jazz on the UNESCO road | I love Cantavenna

Sabato 12 agosto a Cantavenna

Prosegue la collaborazione tra Ente-Parco e Monferrato Jazz Fest. Let's smile è il leitmotiv di questa ricca stagione del Monfrà Jazz Fest. L'appuntamento, organizzato in collaborazione tra Parco del Po piemontese e MJF è per sabato 12 agosto a Cantavenna, frazione di Gabiano >>>

'Pipistrelli: folletti del crepuscolo' in mostra a Cascina Le Vallere!

Torna la mostra "Pipistrelli: folletti del crepuscolo": questa volta l'allestimento sarà visitabile presso la sede dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese a Cascina Le Vallere a Moncalieri >>>

Estate del peperone a Frassineto Po

Dal 24 al 27 agosto

Torna a Frassineto Po la storica Sagra del Peperone, punto di riferimento per gli amanti dell'enogastronomia e delle feste di paese. L'evento è un'occasione preziosa per conoscere le tradizioni e il territorio delle Aree protette del Po piemontese: la sagra infatti ha ricevuto il patrocinio dell'Ente-Parco >>>

Con il 2023 riprende l'estrazione delle sorti al Bosco della Partecipanza di Trino

Dopo i pesanti danni forestali dovuti ai fattori climatici degli scorsi anni, dalla prossima annata boschiva 2023-2024, riprenderà la tradizionale estrazione delle sorti del Bosco della Partecipanza di Trino (VC), che avverrà nella prima domenica di novembre. Domenica 27 agosto, alle ore 10 >>>

Arte e natura a Cascina Ressia: appuntamento sabato 9 settembre!

Appuntamento a Cascina Ressia, centro di educazione ambientale dell'Ente-Parco a Crescentino (VC), sabato 9 settembre con la guida delle Aree protette del Po piemontese, Renza Baiardi. L'evento, con >>>

''Grazie per questa 'bella stagione'!''

Questo il messaggio di ringraziamento che l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese ha ricevuto dagli organizzatori della rassegna la Bella Stagione. Si tratta di un'iniziativa collaudata, sviluppata dalla Fondazione Compagnia di San Paolo >>>

Rischi di incendi boschivi

Condividiamo il bollettino dell'Arpa Piemonte relativo al pericolo incendi boschivi, in questi giorni, molto elevato. Raccomandiamo la massima prudenza di comportamento per scongiurare incendi e collaborazione in caso si dovessero notare situazioni pericolose. Qui il bollettino.

Camminata del Pom Matan

Domenica 10 settembre 2023

Cammini Divini e Nordic Walking Valcerrina, in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune di San Sebastiano da Po, propone la tradizionale camminata del Pom Matan, piacevole escursione ad anello di circa 11 km >>>

Camminata "A riveder le stelle"

Sabato 16 settembre 2023 a Pino Torinese

Passeggiata a cura dell'associazione "Di Tutti i Colori e Di Tutti i Sentieri" asd. Ritrovo e partenza ore 18.30 in frazione Valle Ceppi (parcheggio piazzale Don Boglione). Percorso nelle vallate verso Chieri, apericena in località Superghetta ed osservazione di pianeti e costellazioni con spiegazione a cura di Daniele >>>

Alla scoperta del ciavardello

Domenica 17 settembre 2023 a Castiglione Torinese

A cura del Presidio ambientale cordovese "Andrei Periboschi". Camminata pomeridiana ad anello di circa 10 km tra Cordova, Bric Croce, Tetti Chenon, San Martino e Tetti Francesi alla scoperta del ciavardello (Sorbus torminalis), recentemente inserito nel catasto degli alberi monumentali del Piemonte. Ritrovo alle 14 alla chiesa di >>>

Stramangiando 2023

Domenica 17 Settembre 2023

Passeggiata enogastronomica a cura della Pro Loco di Castagneto Po, con tappe di degustazione sul percorso. Partenza da via Cuneo, con partenze scaglionate tra le 9.30 e le 11.30 e percorso di circa 8 km tra boschi e sentieri >>>