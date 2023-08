(30 Ago 23) Domenica 10 settembre torna la festa sul Po del Beat'Angelo a Chivasso, organizzata dagli Amici del Po di Chivasso.

Per tutto il giorno, in collaborazione con gli Amici del Po di Casale Monferrato, sarà possibile percorrere il fiume in barca.

Sarà presente lo stand dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, dove si potrà ritirare il materiale informativo relativo al territorio e soddisfare ogni curiosità sulla biodiversità e gli ambienti che contraddistinguono il Parco.

Il pomeriggio sarà inoltre allietato da intrattenimenti per grandi e piccini in collaborazione con A.P.A.CHI Amica Cuccia, Associazione Nonni ortolani Chivasso, A.S.D. Gruppo canoe San Mauro, APS HOPE RUNNING ASD, Fotoclub Chivasso La Tola, Lions Chivasso, scacchi giganti con l'Associazione scacchistica chivassese, giochi da tavolo con Revelsh Blinds Beholders, VIP Sognando Chivasso ODV Clownterapia, Volley Fortitudo Chivasso, tanta musica popolare con la Fanfara da ballo delle Valli di Lanzo e Canavese e i prodotti dell'Azienda agricola La piemontesina.

Alle ore 18.00 aperiPo Bonfante, un aperitivo con accompagnamento musicale nel Parco del Bricel.

