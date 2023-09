(05 Set 23) L'Averla piccola (Lanius collurio) è una specie eurasiatica inserita nell'Allegato I della Direttiva "Uccelli" perché il suo status di conservazione è sfavorevole. Migratrice a lungo raggio, che sverna in Africa, a sud dell'equatore. A riprodursi in Europa nel periodo estivo, dal nord della Spagna alla Siberia occidentale, è la sua sottospecie Lanius collurio collurio.

Il Piemonte conferma la tendenza negativa della specie: dati freschi alla mano, il riferimento ufficiale è quello della checklist 2023 degli uccelli del Piemonte e della Valle d'Aosta a cura di G. Boano G. e altri esperti, in regione risulta in decremento.

Le Aree protette del Po piemontese, sono da anni teatro di approfondite indagini condotte da tecnico faunistico e guardaparco dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, con monitoraggi in seno alla Rete europea Natura 2000, annuali sessioni di inanellamento e un progetto, finanziato dal Programma di Sviluppo Rurale e realizzato negli anni 2013-2014, mirato al tratto di Po a valle di Crescentino. Quelli che seguono sono i risultati della stagione riproduttiva 2023 - il periodo preso in esame è quello compreso tra il 20 maggio e il 31 luglio, individuato per evitare il conteggio di individui di passaggio nel territorio ma che si riproducono altrove -.

Tre le buone notizie.

Anzitutto si stima che siano 24 le coppie che hanno stabilito il proprio territorio di nidificazione lungo il Po, avvistate a Casalgrasso nell'area di confluenza con il Maira, a La Loggia nella zona di Santa Marta, a Carignano, a Carmagnola al Bosco del Gerbasso, alla confluenza con la Dora Baltea nei dintorni di Crescentino, a Gabiano, a Ghiaia Grande a Morano sul Po, al Boscone di Bassignana, a Frassineto Po, Valmacca, Bozzole, e Isola S. Antonio.

Per il tratto di Po a valle di Crescentino è stato possibile fare un confronto con i monitoraggi degli anni 2013-2014 in cui nel 2013 la stima delle coppie nidificanti era di 15 mentre nella stagione successiva di 21. Il 2023 registra una certa stabilità, confermando sostanzialmente i dati del 2013/2014 con la presenza di 17 coppie. Questo è il primo segnale positivo e per di più inaspettato, vista l'attesa netta diminuzione della popolazione.

La seconda notizia favorevole, che ribadisce quanto rilevato nelle precedenti indagini, è che un certo numero di coppie si è stabilito, testimoniando la capacità di adattamento della specie ai recenti cambiamenti ambientali, in aree che surrogano le preferite zone di cespugli spinosi, principalmente di rosa canina e biancospino, con ambienti vicini a fiume e torrenti, in molti casi a dominanza di specie alloctone come il falso indaco (Amorpha fruticosa) e il poligono del Giappone (Reynoutria japonica) associate a sambuco, salice bianco, farnia e pioppo.

L'ulteriore buona notizia è che in particolare nel tratto tra Casalgrasso e Torino le averle piccole si sono stabilite proprio nelle aree che l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese ha riqualificato creando ambienti idonei anche alla loro specie, a riprova dell'efficacia degli interventi realizzati: siepi e prati alla confluenza del Maira, siepi del bosco del Gerbasso, rinaturalizzazioni in area di cava nel Carmagnolese. Fa purtroppo da contraltare il fatto che le coppie nidificanti in quest'area siano in leggero calo a causa dell'espandersi dell'agricoltura industriale, che ha portato alla trasformazione di molti prati irrigui in coltivazioni di mais e all'eliminazione della maggior parte di siepi e fossi, elementi fondamentali per la biodiversità.

L.S.