(06 Set 23) I tecnici dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese hanno effettuato i sopralluoghi necessari per quantificare i danni a seguito della forte perturbazione che ha colpito la città di Casale Monferrato nel pomeriggio di sabato 26 agosto.

In una ventina di minuti molti rami, anche di grosse dimensioni, oltre a interi alberi, sotto l'azione del forte vento, si sono abbattuti sui sentieri del lungo Po.

Inizieranno a breve le attività per sgomberare gli itinerari del Bosco della Pastrona, al momento inagibili per motivi di sicurezza o anche solo di impercorribilità.

I lavori saranno svolti congiuntamente con i volontari dell'Associazione Amici del Po che saranno occupati nella ripulitura dell'area circostante l'approdo di Casale Monferrato.

Luca Cristaldi, tecnico forestale dell'Ente-Parco, che ha effettuato i sopralluoghi, dichiara: "La tromba d'aria ha provocato molti danni agli alberi che costeggiano il lungo fiume cittadino. Sono numerose le piante spezzate che richiedono il nostro intervento. I lavori ci impegneranno per alcune settimane. Rinnoviamo alla cittadinanza l'invito a non transitare nelle aree interessate in modo da consentire i lavori di ripristino e non rischiare la propria incolumità".

R.A.