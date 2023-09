Dalla storia centenaria a una nuova visione di futuro - www.100anniparchi.it

(13 Set 23) I Parchi Nazionali Gran Paradiso e Abruzzo, Lazio e Molise, con le Aree Protette della Regione Piemonte, che festeggiano i 40 anni della rivista Piemonte Parchi, ti invitano a un fine settimana di riflessione sui grandi temi ambientali e le sfide per il futuro.

Venerdì 22 settembre - Parco naturale La Mandria - Ore 9.30-12.30 - Le scuole incontrano i Parchi

In occasione dell'evento di conclusione del centenario dall'istituzione del Parco Nazionale Gran Paradiso e del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i due Parchi offrono alle scuole l'opportunità di svolgere attività esperienziali e immersive nella natura con le proprie Guide e educatori. Nel cuore verde a due passi da Torino, anche il Parco Naturale La Mandria, che ospita per l'occasione i due parchi centenari, metterà a disposizione alcune interessanti attività per le classi. Tutte le attività sono gratuite, ma è necessario compilare e inviare il modulo di richiesta e inviarlo tramite e-mail a: scuole@pngp.it



Sabato 23 settembre - Reggia di Venaria - Ore 9.30-12.30

L'UOMO DI FRONTE AI CAMBIAMENTI CLIMATICI: DALLA CONSAPEVOLEZZA ALLE SCELTE. Un incontro aperto a tutti con esperti di scienza, cultura e comunicazione, per fare il punto sui molteplici cambiamenti ambientali in corso, verso possibili visioni di futuro.

Con interventi di:

Luca Mercalli , presidente Società Meteorologica Italiana e giornalista scientifico

, presidente Società Meteorologica Italiana e giornalista scientifico Giuseppe Bogliani , professore di zoologia Università di Pavia

, professore di zoologia Università di Pavia Maurizio Dematteis , giornalista e ricercatore

, giornalista e ricercatore Caterina Gromis di Trana , divulgatrice naturalista e scrittrice

, divulgatrice naturalista e scrittrice Vito Mancuso, teologo

Link iscrizione: www.eventbrite.it/e/biglietti-la-natura-attraverso-i-parchi-686552044647?aff=oddtdtcreator



Domenica 24 settembre - Parco naturale La Mandria - Attività sul campo alla scoperta della natura!

Le Guide, i ricercatori ed il personale dei Parchi impegneranno i visitatori di tutti le età con attività diverse come brevi escursioni, animazioni e laboratori dedicati ai bambini, tutto per andare insieme alla scoperta dei segreti della natura! Per tutta la giornata inoltre sarà possibile avere informazioni, svolgere attività e ritirare materiale promozionale e informativo presso i punti informativi dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e di Abruzzo, Molise e Lazio, delle Aree protette del Piemonte (Appennino piemontese, Cozie, Marittime, Monviso, Ossola, Parchi Reali, Parco paleontologico, Po piemontese, Ticino e Lago Maggiore, Val Sesia) e di "Piemonte Parchi" - Regione Piemonte.



Programma completo della giornata: Programma REV Piemonte Parchi-1_PNGP (1).odt (100anniparchi.it)