(20 Set 23) Sabato pomeriggio intenso per i visitatori di Frassineto Po che hanno potuto godere della visita guidata condotta dai volontari dell'Accademia Bernardino Cervis, sia al Centro di interpretazione del paesaggio del Po, sia alla chiesa parrocchiale. Apprezzamento e meraviglia di tutti nello scoprire quanto è ampio il patrimonio storico, culturale, artistico, paesaggistico e naturalistico. Il fiume è stato teatro di battaglie, di scambi commerciali e di contatti e legami religiosi con la Lombardia, che guarda il fiume dall'altra sponda.



La presentazione del libro Un po' di sete ha guidato il pubblico in modo leggero, col sorriso, lungo il corso del Po; Luigi Zai e Pierluigi Cane sono stati i protagonisti del giro in bicicletta che si è svolto nel 2022 e che è stato raccontato nel libro di cui sono gli autori. In sella alla bicicletta hanno conosciuto il Po, chi ci vive e lavora accanto, e hanno portato la scintilla della solidarietà con la raccolta fondi per l'associazione "Il Vercellese... verso Santa Cruz".

Al termine della presentazione del libro si è animato un interessante dialogo sulle possibilità di promozione del territorio attraverso la collaborazione; protagonisti sono stati Andrea Serrao, sindaco di Frassineto Po, Roberto Girino per l'Accademia, Gabriele Varalda per Slow food Vercelli ed Ecomuseo delle terre d'acqua, ed Andrea Mandarino, consigliere del Parco del Po.



Un esempio viene anche dal recente incontro di Luigi Zai, Pierluigi Cane, Maria Teresa Bergoglio con la realtà, le associazioni di Porto Viro e con il Parco del Delta Po Veneto. Il libro Un po' di sete è stato infatti presentato nella biblioteca di Porto Viro, paese del Delta del Po dove è terminato il giro in bicicletta. "L'accoglienza, i sentimenti di amicizia e le storie degli abitanti del Delta sono esperienze che arricchiscono" dicono Luigi Zai e Pierluigi Cane.

Le visite al Centro di interpretazione del paesaggio a Frassineto Po replicheranno anche nel prossimo fine settimana in occasione delle Giornate europee del patrimonio, ore 15-18.

M.T.B.