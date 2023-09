(20 Set 23) Conoscere la Natura delle aree protette vuol dire raccogliere dati, esaminarne l'andamento nel tempo.

Il Parco del Po piemontese con il proprio personale: tecnici e guardaparco, con il prezioso aiuto dei volontari, e con la collaborazione specialistica di professionisti esterni effettua monitoraggi floristici, faunistici, inanellamento dell'avifauna, e raccoglie i dati per progetti e collaborazioni istituzionali.

Dalle ore 10 alle ore 12 di domenica 24 settembre dentro il Parco La Mandria, nell'ambito dell'evento "La Natura attraverso i Parchi", presso lo stand del Parco del Po piemontese si potrà incontrare il guardiaparco Alberto Tamietti, che mostrerà strumenti e tecniche e racconterà di come si effettuano monitoraggi e inanellamenti, delle faticose situazioni in cui ci si può trovare, ma anche dei meravigliosi incontri che si possono fare "a tu per tu con la Natura".



M.T.B.