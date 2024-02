Ricominciano i giovedì di LIFEorchids: tutti da segnare in calendario

(31 Gen 24) Da febbraio 2024 nuovi incontri tra appassionati di orchidee per parlare del mondo delle orchidee. Primo appuntamento giovedì 1° febbraio dalle 17.45 alle 18.30 con i custodi di orchidee per pianificare e proporre insieme le iniziative per il 2024, partendo dal Festival della custodia delle orchidee edizione 2024.

R.A.