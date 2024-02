(31 Gen 24) A conclusione del terzo anno di vita dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese diamo uno sguardo ai numeri delle nostre pagine social. Questi sono i risultati emersi dal nostro bilancio.

I followers sia della pagina Facebook che del profilo Instagram sono sempre più numerosi e questo è un dato che ci ripaga dell'impegno nella ricerca di argomenti da condividere con il nostro pubblico di lettori.

Nel corso del 2023, per la pagina Facebook, abbiamo registrato una copertura, cioè il numero di persone che hanno visto contenuti della pagina, pari a 100.000 utenti: come se ogni abitante di una città come Alessandria avesse visualizzato almeno un post pubblicato sulla nostra pagina.

Rispetto all'anno precedente, sono aumentate le reazioni, i commenti e le condivisioni dei post.

E' un ottimo risultato, dal momento che il traffico e le interazioni con la pagina provengono dallo scorrimento del feed e dai click su risultati gratuiti senza investimenti in pubblicità o promozione sul web.

Il profilo Instagram, nel corso del 2023, ha registrato un incremento della copertura pari al 73,8 % rispetto all'anno precedente: questo risultato è da attribuire a un aumento dei post pubblicati e ad un utilizzo mirato degli hashtag che consentono di raggiungere le persone interessate ad un determinato argomento.

Vediamo chi segue le nostre pagine: il pubblico, su Facebook, rientra soprattutto nella fascia di età compresa tra i 45 e i 54 anni, mentre su Instagram, si abbassa alla fascia compresa tra i 18 e i 34 anni, in linea con quelli che sono i dati di relativi all'età media degli utenti di questi social.

Quali sono gli argomenti che interessano maggiormente i nostri followers? I post che hanno suscitato le reazioni del pubblico hanno come protagonisti la fauna o le attività dell'Ente-Parco. Sono le foto con gli animali che abitano le nostre Aree protette o con le persone che vi lavorano a registrare un buon numero di like, di condivisioni e di commenti.

E' una grande soddisfazione, inoltre, vedere che i testi redatti dal personale interno dell'ufficio comunicazione sono spesso ripresi e rilanciati dalle testate giornalistiche locali.

Questo grazie anche alla nostra newsletter: nel corso del 2023 si sono registrate 44 uscite inviate agli oltre 1500 iscritti.

R.A.

Un Po di numeri: eventi, visite e attività di animazione e fruizione.

I numeri non sempre sono esaustivi e rappresentano al meglio una attività, o come in questo caso, le attività nel Parco nel corso del 2023.

Tuttavia, volendo partire dai numeri: 158 è il numero a cui si è fermato l'elenco sul foglio di lavoro che hanno utilizzato i dipendenti del Parco - settore comunicazione e promozione – per annotare in sintesi gli appuntamenti, mese dopo mese. Il numero è composto in parte da eventi, attività organizzate dal Parco stesso, ad esempio allestimento di mostre nelle sedi, organizzazione di incontri su temi naturalistici, presentazione di progetti, camminate ecc...; le altre attività che hanno contribuito a rendere così fitto il calendario 2023 sono state proposte da associazioni, altri enti presenti sul territorio, con cui si è lavorato fianco a fianco per definire e svolgere al meglio le proposte: dagli appuntamenti periodici legati ad aspetti della salute, agli incontri con i volontari Amici del Parco del Po, agli appuntamenti teatrali e musicali, e così via.

Alcuni mesi sono stati più intensi, ed è facile indovinare che sono quelli che vanno da maggio a ottobre, con un po' di pausa in agosto.

Scorrendo la cartella foto del 2023 ecco, tra le tante: le giornate di festa della Fiera delle biciclette, con migliaia di visitatori, gli appuntamenti che mixavano musica e natura in Monferrato, le passeggiate per vedere le orchidee spontanee, gli incontri con i Guardaparco, il teatro nell'area di Cascina Vallere, le tante feste con bambini e ragazzi per il progetto Mabilonia e per la Giornata dell'albero, il premio Luisa Minazzi ambientalista dell'anno …

Il 16 gennaio abbiamo già raccontato delle molte camminate che hanno riscosso buona partecipazione (l'articolo si può leggere qui: Grande partecipazione alle passeggiate 2023 lungo il Po e sulla collina di Torino

Un anno di Parco in un video è inoltre visibile a questo indirizzo: Un anno di Parco in un... video!

Un numero per finire: 22.000 è la stima molto approssimativa, sicuramente per difetto, degli utenti e dei partecipanti alle attività nel corso del 2023. Il bilancio è positivo, considerando la risposta del pubblico. Le proposte di collaborazione che abbiamo ricevuto testimoniano che c'è molto interesse e voglia di natura, di attività en plen air, da svolgersi di preferenza nelle aree parco, per le qualità che queste hanno. L'impegno è stato grande, e fondamentale è stata la collaborazione e il supporto delle Guide, dei volontari Amici del Parco, delle tante Associazioni che contattano il Parco per collaborare.

Il 2024 si presenta già ricco: molte proposte stanno giungendo a popolare il foglio di lavoro, dalla A di albero alla U di Unesco, senza dimenticare la L dei progetti Life a cui partecipiamo.

M.T.B.