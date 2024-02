Appuntamento venerdì 1° marzo a Pontestura

(13 Feb 24) I Comuni di Camino, Coniolo e Pontestura, con il patrocinio dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese e dell'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, organizzano una serata informativa sul lupo, venerdì 1° marzo, alle ore 21.00, presso il Teatro Verdi di Pontestura (AL), in piazza Castello.

Interverranno:

· Luca Giunti, guardiaparco delle Aree protette delle Alpi Cozie e giornalista della rivista on line Piemonte Parchi

· Laura Gola, tecnico faunista delle Aree protette del Po piemontese

Si parlerà della biologia della specie e dell'esperienza di monitoraggio nel territorio delle Aree protette del Po piemontese, informazioni utili per meglio comprendere la complessa interazione tra la specie e le attività umane, come comportarsi in caso di incontro e a chi segnalarne a presenza.

Il monitoraggio del lupo, in provincia di Alessandria, si inserisce nel progetto Life WolfAlps EU, coordinato dal Centro di referenza Grandi Carnivori (CGC) – Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime e dall'Università di Torino (DBIOS).

L'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese è supporter del progetto insieme a oltre cento enti e associazioni che collaborano per il raggiungimento degli obiettivi di Life WolfAlps EU. In provincia di Alessandria, per il monitoraggio, è stato istituito un Network provinciale, di cui fa parte l'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese con l'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese, la provincia di Alessandria, Ufficio tecnico faunistico provinciale, Polizia Provinciale e Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), i Carabinieri Forestali – Gruppo Carabinieri Forestale Alessandria, il Club Alpino Italiano (CAI) con le sue sezioni locali, l'ASD La Ventura, l'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE) e altri volontari indipendenti.

Il progetto Life ha inoltre istituito le squadre locali di emergenza per la prevenzione degli attacchi da lupo (WPIU - Wolf Prevention Intervention Units) a supporto degli allevatori.

Le WPIU, in caso di denuncia di predazione, intervengono, come supporto alla ASL competente per territorio, non solo per verificare se si tratta o meno di lupi ma anche per controllare gli spostamenti e per dare indicazioni puntuali ai proprietari degli animali al pascolo.

Compito principale delle squadre di pronto intervento è aiutare gli allevatori a individuare la migliore strategia di difesa dei loro animali.

Informazioni: Pier Iviglia cell. 3450034982

R.A.