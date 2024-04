In questo numero in evidenza:



Festival Bike Experience il 20 e 21 aprile al Parco Le Vallere a Moncalieri, al Po piemontese la pedalata è ecocompatibile

Si avvisa che durante le due giornate non sarà consentito l'ingresso alle automobili nei parcheggi delle Vallere

L'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e l'Associazione Torino Bike Experience organizzano il 20 e 21 aprile la terza edizione del festival dedicato al mondo del ciclismo e del cicloturismo: si potranno scoprire >>>





Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura, mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, di n. 1 posizione a tempo pieno nell'Area funzionari e delle elevate qualificazioni

Con profilo professionale di funzionaria/o tecnica/o addetta/o al Settore gestione patrimonio immobiliare e infrastrutturale e al Settore pianificazione, dell'Area Tecnica/Ambientale

Si comunica che sul portale internet InPA ("Portale del reclutamento nella Pubblica Amministrazione"), dalle ore 12 di oggi è comparso l'avviso di mobilità volontaria per >>>

Campagne turchesi: il ritorno della ghiandaia marina e le minacce alla biodiversità

Incontro venerdì 19 aprile a Bosco Marengo

Alle ore 20:45 nel Mulino di Bosco Marengo Alessandro Ghiggi ed Antonio Scatassi >>>

NODES, ovvero immagini di sostenibilità in mostra

Dal 8 aprile al 10 maggio 2024

NODES in mostra immagini di sostenibilità, questo il titolo dell'allestimento inaugurato lunedì 8 aprile, presso la sede operativa dell'Ente-Parco, Cascina Le Vallere in corso Trieste 98 a Moncalieri >>>

'Nel mondo fluttuante'

Mostra fotografica di Ghigo Delfiume, a Frassineto Po

Si inaugura sabato 13 aprile la mostra di fotografie di Ghigo Delfiume, nome d'arte che nasconde l'identità di un autentico amico del fiume, che ne fa ritratti come farebbe con un vero amico.Immagini scattate in diverse aree del fiume, ospitate nelle belle sale di Palazzo Mossi, grazie alla disponibilità di Accademia di cultura Bernardino Cervis >>>

Planet Week 2024 del G7

Workshop a Torino, mercoledì 24 aprile 2024

Divulghiamo, anche attraverso il nostro sito internet, il workshop che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, insieme a Regione Piemonte ed Eurac Research organizzano a Torino per il 24 aprile, dal titolo "Who needs water? Gestire la siccità nelle Alpi. I cambiamenti climatici e >>>

"Ibridi"

Passeggiate gratuite nel Parco Le Vallere per bambini e famiglie, Dal 20 maggio al 9 giugno 2024

"Ibridi" è una iniziativa di "educazione informale", con un ricco calendario di eventi gratuiti rivolti alle famiglie con figli di età compresa tra i 6 ed i 16 anni. L'iniziativa è finanziata dalla Fondazione Compagnia di SanPaolo e si svolge >>>







Festival della Custodia di Orchidee spontanee: dopo il successo della giornata a Pecetto di Valenza, il Festival prosegue

Il Festival della Custodia di orchidee spontanee è entrato nel vivo dei suoi appuntamenti >>>







Le escursioni con le associazioni del Coordinamento per i sentieri della collina:



Passeggiata "… in ricordo di Gina"

Sabato 20 aprile 2024

Camminata pomeridiana a San Mauro Torinese >>>







Da Berzano a Vezzolano sulle tracce delle orchidee spontanee

Domenica 21 aprile 2024

Il Comune di Berzano San Pietro e l'Associazione InCollina propongono una camminata ad anello di 13 km >>>



Passeggiata e festa a cascina Bert

Giovedì 25 Aprile 2024

Pro Natura Torino organizza la consueta escursione al parco della Rimembranza, con pranzo al sacco a Cascina Bert, dove sarà offerto l'aperitivo >>>

Camminata della Liberazione

Giovedì 25 aprile 2024

Il Presidio ambientale cordovese Andrei Periboschi ripropone l'ormai tradizionale Camminata della Liberazione: un anello di circa 10 km su un nuovo percorso nei boschi di Cordova >>>







Corsa campestre e camminata "Madonna della Neve"

Giovedì 25 aprile 2024

Organizzata dalla Polisportiva Moriondo Torinese. Sia la corsa, sia la camminata si svolgono su un percorso campestre di circa 8 km >>>

Cammino DiVino

Mercoledì 1 maggio 2024

L'Associazione di Promozione Sociale Camminare Lentamente propone, in collaborazione con la Pro Loco di Buttigliera d'Asti ed in occasione della fiera "Le Contrade del Freisa", una passeggiata ad anello di 7 km con possibilità di >>>





Il racconto:

Cinque Riserve MAB UNESCO per una nuova visione comune del Grande Fiume

Sabato 13 aprile siglato a Cremona il Protocollo d'Intesa

Giornata storica per le Riserve MaB Unesco dell'asta del fiume Po che, da oggi, in una rete comune, potranno rappresentare una delle Biosfere Unesco più estese al mondo >>>

Il lupo (canis lupus) in pianura: se ne è discusso, martedì 16 aprile, a Vercelli

Cocktail di scienza, incontri divulgativi a tema scientifico

Si è svolto martedì 16 aprile, a Vercelli, il primo appuntamento di Cocktail di scienze 2024, appuntamenti di divulgazione scientifica organizzati dal CRA Centro ricerche Atlantide >>>