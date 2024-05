CREA - Centro di ricerca Foreste e Legno | Casale Monferrato, Strada Frassineto 35

(30 Apr 24) Mercoledì 15 maggio, presso il Centro di ricerca Foreste e Legno (CREA), sede di Casale Monferrato (Strada Frassineto 35), si terrà l'incontro Agroforestazione in Piemonte: opportunità dal progetto "MRV4SOC".



Il convegno, organizzato dal CREA in collaborazione con AIAF (Associazione Italiana AgroForestazione), prevede, oltre a una mattina in aula, un'uscita sul territorio con la visita all'azienda Cascina Nuova a Valenza, nel territorio del Parco naturale del Po piemontese.

L'agroforestazione è l'insieme delle pratiche colturali che prevedono la coltivazione di alberi consociati a seminativi e/o pascoli nella stessa unità di superficie. Era una pratica molto diffusa in passato che, negli ultimi anni, si sta nuovamente diffondendo in considerazione della maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica rispetto all'agricoltura tradizionale.

Tra i principali benefici: l'incremento della produttività, la diversificazione della produzione, l'aumento di biodiversità, la riduzione dell'erosione del suolo, il sequestro dei gas serra, il miglioramento del microclima, la valorizzazione del paesaggio, l'incremento dell'occupazione a scala locale.

Nell'ambito del Progetto Europeo Horizon 2020 "MRV4SOC" (Monitoring, Reporting and Verification for Soil Organic Carbon) l'Italia ha presentato l'agroforestazione come pratica colturale in grado di migliorare l'assorbimento di carbonio nel suolo e favorire l'accumulo di crediti di carbonio in vista dell'adozione del prossimo registro dei Crediti di Carbonio.

Il convegno offrirà l'occasione per presentare i modelli di agroforestazione più adatti alle aree colturali del Piemonte e per valutare le opportunità e i limiti che ancora devono essere superati con l'imprescindibile supporto di tutti gli attori coinvolti. Grazie al progetto "MRV4SOC" verrà creata una Comunità Partecipativa di attori coinvolti nel processo di crescita dell'agroforestazione.

Programma della giornata

Ore 09.00 Arrivo dei partecipanti e registrazione

Ore 09.30 Modelli di agroforestazione - Sara Bergante

- Sara Bergante Ore 09.45 Sperimentazione con Veneto Agricoltura - Anna Panozzo

- Anna Panozzo Ore 10.00 I servizi ecosistemici dell'agroforestazione - Pier Mario Chiarabaglio

- Pier Mario Chiarabaglio Ore 10.15 Bandi del PSR per l'agroforestazione - Lorenzo Camoriano

- Lorenzo Camoriano Ore 10.30 Il progetto "MRV4SOC" - Stefano Monaco

- Stefano Monaco Ore 10.45 La Comunità di Pratiche di MRV4SOC e discussione partecipativa - Andrea Declich

e discussione partecipativa - Andrea Declich Ore 12.00 Trasferimento presso Cascina Nuova (Valenza)

- Light lunch

- Visita all'azienda

- Discussione partecipata

Ore 15.00 Trasferimento presso la Fondazione Cappellino (San Salvatore Monferrato)

- Visita all'azienda

- Discussione partecipata

Ore 16.45 Conclusione dei lavori

Coordinano: Sara Bergante, CREA - Centro di ricerca Foreste e Legno Andrea Declich, K&I, Conoscenza e Innovazione.

Segreteria organizzativa: Sara Bergante, CREA- Centro Ricerca Foreste e Legno, Strada Frassineto Po 35, 15033 - Casale Monferrato (AL). Tel: 0142 330968/900, e-mail: sara.bergante@crea.gov.it

La partecipazione alla visita di studio è gratuita.

Per motivi organizzativi si richiede l'iscrizione, e l'eventuale interesse a partecipare al pranzo, compilando il seguente form.

Il ritrovo è previsto alle ore 9:00 presso la sede del CREA – Centro di ricerca Foreste e Legno, Strada Frassineto Po 35, 15033 Casale Monferrato (AL).

La partecipazione al convegno riconosce nr. CFP 0,685 SDAF14 per la categoria dei Dott. Agronomi e Dott. Forestali/Rif Regolamento per la formazione professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali approvato con delibera del Consiglio n. 162 del 27 aprile 2022.

R.A.