In occasione della Festa patronale di San Pio V

(02 Mag 24) Sabato 4 maggio, in occasione della Festa patronale di San Pio V, sarà visitabile la sede dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese di Bosco Marengo, situata nell'ex mulino comunale (Via Marconi, 18). Il pianterreno ospita un diorama che rappresenta l'ambiente della Garzaia del Torrente Orba e una sala conferenze. Sono presenti alcune vetrine con esemplari naturalizzati della fauna tipica dell'habitat fluviale. I guardiaparco saranno a disposizione per illustrare le peculiarità naturalistiche della Riserva Naturale del Torrente Orba, Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale Torrente Orba della Rete Natura 2000.

Informazioni: tel. 0131 299712



R.A.