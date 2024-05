(15 Mag 24) Prende il via il progetto di forestazione denominato CMTO 2 Corona Verde Aree Protette Parco Po Piemontese, coordinato dalla Città Metropolitana di Torino in collaborazione con l'Ente di gestione delle Aree Protette Po piemontese e la partecipazione dei Comuni di Carmagnola, Carignano, Verolengo e Lauriano.

L'obiettivo è il miglioramento della biodiversità e l'aumento della naturalità di coltivi ormai abbandonati e colonizzati da specie erbacee o arbustive. Rientrano nelle aree di progetto anche alcuni lotti dismessi con la volontà di lasciare maggiore spazio al progetto di riforestazione, come nel caso del Bosco del Gerbasso, a Carmagnola.

In questo lotto, compreso nella Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale Lanca di San Michele, sono previsti tre distinti interventi, tra cui la messa a dimora di un impianto arboreo-arbustivo in grado di fornire, nel giro di pochi anni una copertura totale del suolo. La semina di un miscuglio erbaceo consentirà di creare un'area a prato, mentre, nella porzione di bosco già presente, saranno impiantate specie autoctone per garantire una maggiore biodiversità del bosco.

I lavori di messa a dimora delle piante, che inizieranno nel mese di aprile e proseguiranno fino a giugno, consentiranno un miglioramento della condizione dei terreni confinanti con le aree protette grazie anche alla sostituzione delle piante esotiche invasive con specie autoctone.

Le aree interessate dai lavori non solo si avvantaggeranno di un incremento del valore della biodiversità ma anche di una maggior fruibilità grazie alla realizzazione di un breve percorso e all'istallazione di pannelli informativi.

L'Ente-Parco ha avuto un ruolo importante dal punto di vista del supporto tecnico durante la stesura del progetto, fornendo indicazioni in merito a interventi specifici e mirati nelle Aree protette e nei Siti Rete Natura 2000 proprio per migliorare la biodiversità e la naturalità delle aree.

