Fino al 9 giugno

(16 Mag 24) Ibridi è un'iniziativa di apprendimento informale che propone un ricco calendario di eventi gratuiti pensati per ragazze e ragazzi della fascia d'età 6-16 anni e per le loro famiglie.

Torino sarà animata da tantissime opportunità di apprendimento non convenzionale che si svolgeranno nelle ore extrascolastiche in contesti "non consueti", in cui sarà possibile vivere esperienze educative, nutrendo al contempo gli spazi alternativi della città. Tante occasioni per apprendere, fare e pensare grazie alle numerose forme di partecipazione attiva e guidata che verranno proposte.

Ibridi, progetto sperimentale nato nell'ambito della nuova Strategia Education, è una nuova iniziativa della Fondazione Compagnia di San Paolo. Propone, fino al 9 giugno, oltre 400 appuntamenti ricreativi, culturali e scientifici, passeggiate urbane alla scoperta dei segreti della città ed esperienze dedicate alla natura e alla tecnologia.

L'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese partecipa al progetto con brevi passeggiate al Parco Le Vallere, a pochi passi da Torino: le guide delle Aree protette del Po piemontese propongono osservazioni, curiosità e giochi nel segno della Natura.

Prossime date alle Vallere:

20,21,22,23,24,25,26 maggio e 1,2,3,4,5,6,7,8,9 giugno.

Visita Ibridi.app e registrati: https://ibridi.app/#/on-boarding. Ogni prenotazione effettuata tramite app genererà un qrcode che consentirà l'accesso agli appuntamenti.