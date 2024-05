(16 Mag 24) Il Parco Le Vallere è stato per due giorni al centro del cicloturismo piemontese con il vivace e frizzante festival che ha puntato ancora una volta, questa era la terza edizione, al turismo integrato con la natura, il paesaggio, lo sport, la salute e il benessere, in quanto piattaforma di incontro tra i territori delle Aree protette del Po piemontese e della Riserva Unesco Collina Po, gli operatori del settore e chi sceglie la bicicletta per le proprie vacanze, quest'ultimo un segmento di mercato in costante crescita che coinvolge mediamente ogni anno oltre 30 milioni di presenze. Ospite e co-organizzatore l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

La partecipazione è stata altissima anche in questa edizione, addirittura ben oltre le aspettative, date le quasi 8000 presenze registrate, parecchie sono state tra l'altro le persone entrate due volte attratte dal programma particolarmente brioso e stimolante. Stesso andamento in positivo per chi ha messo i piedi sui pedali, 500 iscritti alle pedalate/escursioni, anche in questo caso è da rilevare un aumento deciso rispetto all'edizione precedente. Moltissimi anche i bambini, oltre 300, che si sono divertiti nella pista esclusiva dedicata a loro durante i due giorni. Ottimi i numeri anche della pedalata delle donne che con 85 partecipanti registrate ha quasi raddoppiato le presenze rispetto lo scorso anno.

Moltissimi gli stand, in buona crescita rispetto all'anno precedente, da 45 a 60, ricchi di biciclette, di accessori, di prodotti correlati e di soluzioni innovative.

Ma la vera chicca del festival è stata lo spazio campeggio che ha radunato una trentina di tende in cui gli appassionati hanno trascorso la notte. La soluzione è piaciuta davvero molto: il boschetto recintato a margine degli spazi espositivi ha evidenziato il valore della natura, in questa occasione anche più spumeggiante del solito, del Parco Le Vallere e del Parco Naturale del Po piemontese di cui fa parte.

A conti fatti il festival ha avuto numeri importanti, un bel successo che si è già trasformato nelle date della prossima edizione. Da segnare subito: 12-13 aprile 2025.

Un elogio al cicloturismo e alla natura, dunque, elementi che si allacciano magnificamente in uno stile di turismo e di vita in sintonia con l'ambiente per un'esperienza continua di scoperta, pedalando immersi nei luoghi, al giusto ritmo: abbastanza veloce per divertirsi, abbastanza lento per non perdersi nulla. Tutto questo con molti benefici, per l'ambiente, per la salute e per la mente, perché muoversi all'aria aperta, meglio se in posti nuovi, è un vero toccasana. Del resto, le stagioni migliori per stare all'aria aperta sono proprio quelle di questo settore dell'anno, bisogna approfittarne.

Qui il video di un cicloviaggiatore molto famoso che racconta quello che è stato il festival https://www.youtube.com/watch?reload=9&si=1xKC9rOgryKpbHIb&v=nubOT4Jz4nQ&feature=youtu.be.

Sito internet del festival: www.bikepiemonte.it

L.S.