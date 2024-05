(16 Mag 24) Maggio è il mese della Natura! Dopo le anticipazioni timide o gioiose di marzo e aprile, maggio gioca tutte le sue carte migliori con fioriture, primizie, nidi con pulli, tane con cuccioli e relativi genitori, in premuroso andirivieni per accudire e alimentare la prole.

Il periodo è quindi il più azzeccato per le numerosissime attività alla scoperta della natura, dei paesaggi, dei territori, stimolati anche dalle Giornate internazionali dedicate a: api, biodiversità, tartarughe, che cadono rispettivamente il 20, 22, e 23 maggio, fino alla Giornata Europea dei Parchi il 24 maggio.

La newsletter è quindi un invito a conoscere e vivere appieno la natura e le proposte di attività nei parchi e, in particolare nelle nostre aree protette. E pazienza se quest'anno ci si bagnerà un po'...



In questo numero in evidenza:



Sono prossime alcune date importanti per l'ambiente e per le Aree protette

22 maggio, Giornata internazionale della diversità biologica, 24 maggio, Giornata europea dei Parchi e 5 giugno, Giornata mondiale dell'Ambiente. Tre date che riportano allo >>>

Uccelli di greto: attenzione ai nidi!

Una distesa di pietre di colore chiaro, l'acqua del fiume e gli alberi lontani come confini visivi, qualche raro ciuffo di erba verde, il tronco di un salice coricato portato >>>







Gli eventi:

Coniolo Fiori

Torna la ormai tradizionale manifestazione florovivaistica di Coniolo, che riscuote sempre molto interesse e affluenza di pubblico. Quest'anno si svolgerà sabato 18 e domenica 19 maggio. L'Ente Parco >>>





Andar per erbette al Parco Le Vallere

Domenica 19 maggio, a Moncalieri

La raccolta delle erbe selvatiche è un'attività antica come il mondo e il nutrirsi di prodotti selvatici è descritto con il vocabolo "alimurgia" (dal latino alimentia urgentia: alimenti in caso di necessità), coniato >>>







Ibridi: un calendario di appuntamenti per le famiglie torinesi con figli tra i 6 e i 16 anni

Fino al 9 giugno

Ibridi è un'iniziativa di apprendimento informale che propone un ricco calendario di eventi gratuiti pensati per ragazze e ragazzi della fascia d'età 6-16 anni e per le loro famiglie >>>





La mostra NODES resterà aperta fino a sabato 25 maggio

A Moncalieri

L'allestimento "NODES in mostra immagini di sostenibilità" sarà visitabile fino al 25 maggio, presso la sede operativa dell'Ente-Parco, Cascina Le Vallere >>>

Le passeggiate con le associazioni del Coordinamento per i sentieri della collina:



I sapori segreti della collina pinese

Domenica 19 maggio 2024

Il Museo delle Contadinerie di Pino Torinese organizza un >>>







Camminata a Montaldo Torinese

Domenica 19 maggio 2024

Il Gruppo Alpini di Montaldo Torinese organizza una facile camminata di >>>





Escursione: "La collina da tutelare"

Domenica 26 maggio 2024

L'associazione Terre di Nessuno propone un panoramico percorso ad anello di circa 8 km tra Airali, Montaldo e Canarone, prevalentemente su strade sterrate >>>





Passeggiata per Moriondo Torinese, di chiesa in chiesa

Domenica 26 maggio 2024

La Polisportiva Moriondese propone un itinerario di circa 6,5 km su sentieri e stradine che si snodano sui crinali delle colline di Moriondo e dintorni con vedute panoramiche >>>





Stramangiando 2024

Domenica 26 maggio 2024

Passeggiata enogastronomica a cura della Pro Loco di Castagneto Po, con tappe di degustazione sul percorso >>>

Il racconto:



I numeri, in deciso aumento, del Festival Bike Experience 2024

Il Parco Le Vallere è stato per due giorni al centro del cicloturismo piemontese con il vivace e frizzante festival che ha puntato ancora una volta, questa era la terza edizione, al turismo integrato con la natura, il paesaggio >>>





Sullo Scrivia nei prati di maggio si prepara il fiorume per i ripristini ambientali

Erba mazzolina, loietto, avena altissima, trifoglio, fienarola, salvia, vedovina selvatica, sonagli, margherite, erbe e fiori i cui semi compongono il fiorume dei prati migliori, i prati che fioriscono nella luce di maggio >>>





La forestazione del bosco del Gerbasso a Carmagnola: la collaborazione tra l'Ente-Parco e la Città Metropolitana di Torino

Prende il via il progetto di forestazione denominato CMTO 2 Corona Verde Aree Protette Parco Po Piemontese, coordinato dalla Città Metropolitana di Torino in collaborazione con l'Ente di gestione delle Aree Protette del Po >>>