Riservata a cooperative sociali "di tipo B", per servizi di pulizia e piccola manutenzione

(28 Mag 24) L'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese avvisa che all'albo pretorio è stato pubblicato l'avviso pubblico di indagine di mercato, ai sensi dell'art. 2 All. II.1 del D.lgs. 36/2023, finalizzata all'aggiudicazione mediante consultazione fra operatori economici cooperative sociali di tipo B, analoga a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, per i seguenti servizi:

servizi di pulizia, raccolta di rifiuti e minuta manutenzione nell'immobile e nella proprietà regionale Le Vallere;

interventi di minuta manutenzione in altre aree in disponibilità dell'ente parco nel territorio della Città di Torino.

I soggetti interessati a partecipare all'indagine di mercato dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse all'Ente di Gestione delle Aree protette del Po piemontese entro venerdì 7 giugno 2024.



L'aggiudicazione avverrà mediante convenzione con cooperativa sociale di tipo B, ai sensi dell'art. 5 della L. 381/1991, finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.



L'avviso pubblico di indagine di mercato e la relativa determinazione dirigenziale n. 113 del 27 maggio 2024 si trovano su questa pagina dell'Albo Pretorio dell'ente: http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/VenereWeb/Dettagli.asp?ID=4965447&CodEnte=egapppmnts1546