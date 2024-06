Passeggiata in natura il 21 giugno a Carignano

(05 Giu 24) Alle soglie dell'estate, ormai è una tradizione, è in calendario una passeggiata notturna dedicata alle lucciole, un momento magico per avvicinare questi insetti graziosi in un ambiente particolare e suggestivo.

Il luogo scelto quest'anno è l'Oasi botanico ricreativa del Ceretto, un'area di cava in buona parte rinaturalizzata e resa fruibile.

Guide esperte guideranno il cammino tra i boschetti e le radure che contornano il cuore dell'area umida, l'alveo abbandonato del Po, il piccolo stagno, la lanca dalle acque basse, elementi raccordati dal sentiero natura.

L'iniziativa è frutto della collaborazione stabile tra Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e Legambiente il Platano.

Appuntamento quindi in frazione Ceretto a Carignano alle ore 21 del 21 giugno.

È necessaria la prenotazione e almeno una tessera Legambiente per ciascun numero familiare.

Si raccomandano abbigliamento sportivo e scarpe comode. L'iniziativa è gratuita, ma su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: il platano.legambiente@gmail.com; Alberto 335 7860063.

L.S.