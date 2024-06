(05 Giu 24) NODES, l'esposizione che ha riunito 32 manifesti provenienti dalla Biennale internazionale del manifesto in Messico, importante appuntamento che, in collaborazione con l'Ufficio delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), tratta temi legati alla sostenibilità ambientale e alla conservazione della biodiversità, ha chiuso i battenti al Parco Le Vallere a Moncalieri il 25 maggio (qui il nostro precedente articolo sulla mostra).

Con un buon afflusso di pubblico, la mostra è stata visitabile durante numerosi eventi che si sono svolti nel periodo di apertura, tra gli altri il convegno "Prà da Smens" l'8 aprile, le Giornate della Scienza l'11-12-13 aprile con le scuole del territorio, il Festival Bike Experience, il 20 e 21 aprile e "Andar per erbette" il 19 maggio. Per i dettagli sulle varie iniziative si possono consultare gli articoli presenti sulla pagina "News e comunicati" del sito internet dell'ente parco.

Giunti alla conclusione della mostra, ringraziamo l'Università del Piemonte Orientale, che l'ha resa disponibile, e i molti visitatori.

L.S.