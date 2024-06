(07 Giu 24) La Giornata Mondiale dell'Ambiente è la più grande piattaforma globale per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica in materia ambientale ed è celebrata da milioni di persone. Istituita nel 1972 durante la Conferenza di Stoccolma sull'Ambiente Umano.

"Il tempo" - avverte l'Onu - "sta per scadere e la natura è in modalità di emergenza". L'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese risponde con molte iniziative che includono anche le scuole.

Il 5 giugno alla Palude di San Genuario, all'interno di Rete Natura 2000, gli alunni della Scuola Media di Cumiana hanno assistito a lezioni all'aperto a cura del Gruppo Piemontese Studi Ornitologici che coordina il progetto MonITRing di inanellamento scientifico e dei guardaparco.

Un altro ambito di lavoro che rientra a pieno titolo nelle politiche rivolte all'ambiente è il monitoraggio delle farfalle nel Parco naturale del Po piemontese. Alcuni allievi dell'Istituto Calamandrei di Crescentino giovedì 6 giugno hanno fatto un'uscita nei prati di Cascina Ressia alla scoperta proprio delle farfalle.

Il 6 giugno si è anche svolto, nella sede di Pobietto dell'Ente-Parco, un incontro condotto da Andrea Mandarino, Dario Zocco, Maria Rita Minciardi (ENEA) e Paolo Piovani (AIPO), a cui è seguita una giornata in campo per un nutrito gruppo di tecnici e professionisti giunti da Torino, dedicata alla visita di interventi realizzati dell'Ente-Parco volti al recupero ambientale.

Ghiaia Grande è un'area inserita nel progetto "Rinaturazione dell'area del Po" finanziato sulla Missione 2 Componente C4 del PNRR, iniziativa che mira a creare una maggiore connessione tra il Po e le Aree umide presenti nel sito Rete Natura 2000 per consentire un allagamento più frequente con notevoli vantaggi ecologici, naturalistici e idraulici.

La giornata fa seguito ad un incontro formativo intitolato "Corsi d'acqua: alla ricerca di integrazione tra uomo e ambiente" rivolto ai tecnici degli enti pubblici e ai liberi professionisti del settore, svolto, a Torino, lo scorso 28 maggio. L'iniziativa è promossa dalla Città metropolitana di Torino, Regione Piemonte, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e AIPO, ed è patrocinata dagli Ordini professionali del settore.

Ripristino dell'ambiente contro degrado quindi. Qui un quiz proposto dal Centro Regionale di informazione delle Nazioni Unite: Giornata Mondiale dell'Ambiente - 5 giugno 2024 - ONU Italia, dal titolo "Quanto ne sai sul degrado ambientale? Mettiti alla prova".

Ancora la troupe di GEO ha effettuato riprese per la realizzazione di un documentario di circa 30 minuti alla Palude di San Genuario, al Bosco della Partecipanza di Trino e nel Parco naturale del Po piemontese a tema "Le vie del riso".

L.S.