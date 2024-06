(12 Giu 24) A partire dal 16 giugno l'Ente Parco realizzerà un intervento di taglio selvicolturale che interesserà alcuni lotti boschivi situati in Collina di Superga, su una superficie di circa 21 ha. Il progetto è stato finanziato nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, operazione 8.5.1. e dovrà concludersi rigorosamente entro la data del 30 luglio 2024, su disposizione della Regione.

La finalità principale del progetto è la valorizzazione del patrimonio forestale e si concretizzerà con un taglio di DIRADAMENTO, volto prioritariamente all'abbattimento delle piante morte e mal formate di castagno, rovere e roverella, concentrate sia lungo la viabilità presente, sia in bosco, e permetterà di migliorare la stabilità dei popolamenti e la resistenza nei confronti delle avversità naturali.

I lavori saranno effettuati nel rispetto della normativa forestale vigente e saranno salvaguardate le piante sulle quali si dovessero riscontrare la presenza di nidi o tane.

Il legname abbattuto sarà solo in minima parte esboscato; la restante parte verrà rilasciata direttamente in bosco per favorire, con il degrado della biomassa, la presenza di specie animali (uccelli, piccoli roditori, insetti). Tale materiale sarà depezzato ed accatastato in piccoli cumuli in bosco.

Per eventuali ulteriori informazioni, la mail di riferimento è la seguente: parcopopiemontese@pec.it

M.G.