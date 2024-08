Partecipa anche tu!

(06 Ago 24) Si cercano giovani operatori volontari che collaborino alla protezione dell'ambiente e alla creazione di una sensibilità ambientale collettiva.

Quella del Servizio Civile Ambientale è un'opportunità significativa per la propria formazione e crescita personale e professionale che si realizza attraverso un ampio ventaglio di attività a vantaggio della biodiversità e della biosfera, come documentare lo stato del territorio oppure raccogliere dati utili a progettare interventi gestionali. I volontari potranno anche concorrere all'organizzazione di punti informativi ed eventi insieme ad associazioni di volontariato e verranno coinvolti in azioni di sensibilizzazione della comunità su temi quali la tutela dell'ambiente, il ruolo delle aree protette, gli sprechi e l'economia circolare. Sono previste uscite sul campo.

Dei 24 luoghi di servizio individuati per la Regione Piemonte, quelli per l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese sono i seguenti due:

Parco Po Piemontese | Sede di Moncalieri, Corso Trieste 98, 10024, Moncalieri (TO): 2 posti;

Parco Po Piemontese | Sede di Casale Monferrato, Viale Lungo Po Gramsci 10, 15033, Casale Monferrato (AL): 2 posti.

La durata del servizio è di 12 mesi, 25 ore settimanali o 1.145 ore annue (5-6 giorni a settimana). Ogni giovane in servizio percepirà un compenso mensile di € 507,30.

Qui è possibile trovare il testo integrale del bando di selezione per ulteriori approfondimenti: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/2024_bando_sca_scd_giubileo/

Il percorso di selezione è gestito da Aurive e avrà inizio subito dopo la scadenza del bando.

La scadenza per presentare domanda è prevista alle ore 14.00 del 26 settembre 2024.





Per ulteriori informazioni o chiarimenti, potete scrivere all'email: serviziocivile@aurive.it, oppure mediante WhatsApp ai numeri:

Lun-Ven dalle 9:00 alle 13:00 al numero 3383868640

Lun-Ven dalle 14:00 alle 18:00 al numero 3351344521

Per informazioni e candidature: https://www.aurive.it/bandi-2024-2025-servizio-civile-ambientale-e-servizio-civile-digitale/