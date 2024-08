Mercoledì 28 agosto. Focus dell’anno “Salva le api e salverai il mondo”

(26 Ago 24) Mercoledì 28 agosto torna la Fiera Regionale del Beato Angelo Carletti al Parco del Mauriziano a Chivasso, che per l'edizione di quest'anno avrà per tema: "Salva le api e salverai il mondo".

Su questo tema cruciale, l'opera e il destino delle api e degli altri impollinatori, si incontrano gli obiettivi di sensibilizzazione del Comune di Chivasso e dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese che partecipa alla fiera con il suo stand informativo e apre a possibili future collaborazioni sul tema con l'amministrazione comunale. Sarà presente il Presidente dell'Ente Parco Roberto Saini, che si unirà ai saluti istituzionali alle ore 10.

Un'occasione quella della fiera utile anche per mettere in luce il progetto Life Minnow curato dall'Università di Torino, dipartimento DBIOS, a cui partecipa anche l'Ente Parco. Si tratta di un progetto finanziato dal programma dell'Unione Europea per realizzare interventi nel bacino secondario dell'Alto Po per impedire il declino di sei specie di pesci - minnow in inglese significa infatti pesciolini – tutelate dalla Direttiva Comunitaria "Habitat", che rappresentano una porzione della biodiversità del bacino padano poco conosciuta e che attualmente versano in uno stato di critico di conservazione. Le sei specie di cui si occupa il Life Minnow non hanno interesse commerciale, ma svolgono una funzione fondamentale nella rete trofica del reticolo del Po. Allo stand sarà disponibile un originale origami minnow in distribuzione gratuita.

In allegato la locandina dell'iniziativa e la planimetria della fiera. Lo stand dell'Ente Parco è il numero 90, indicato con la freccia, nell'area gialla nella planimetria.

Locandina e programma si possono trovare anche a questa pagina.