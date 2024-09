(03 Set 24) Come ogni anno l'ultimo mercoledì di agosto si è svolta al Parco del Mauriziano la fiera dedicata tradizionalmente al mondo dell'agricoltura e della zootecnica: macchinari agricoli, animali, enogastronomia e territorio sono stati tra i protagonisti di una bella festa molto apprezzata dai moltissimi partecipanti. Focus scelto per questa edizione "Salva le api e salverai il mondo".

Su questo tema cruciale, l'opera e il destino delle api e degli altri impollinatori, si incontrano gli obiettivi di sensibilizzazione del Comune di Chivasso e dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese che ha partecipato alla fiera con il suo stand informativo, grazie anche ai volontari Amici delle Aree protette del Po piemontese, e apre a possibili future collaborazioni sul tema con l'amministrazione comunale.

Un'occasione quella della fiera utile anche per mettere in luce il progetto Life Minnow curato dall'Università di Torino, dipartimento DBIOS, a cui partecipa anche l'Ente Parco, Si tratta di un progetto finanziato dal programma dell'Unione Europea per realizzare interventi nel bacino secondario dell'Alto Po per impedire il declino di sei specie di pesci - minnow in inglese significa infatti pesciolini – tutelate dalla Direttiva Comunitaria "Habitat", che rappresentano una porzione della biodiversità del bacino padano poco conosciuta e che attualmente versano in uno stato di critico di conservazione. Le sei specie di cui si occupa il Life Minnow non hanno interesse commerciale, ma svolgono una funzione fondamentale nella rete trofica del reticolo del Po.

Il Presidente dell'Ente Parco Roberto Saini si è unito ai saluti istituzionali sottolineando l'importanza delle aree agricole per le aree protette, una trama di ambienti che modella il territorio e può generare sviluppi positivi per la biodiversità, rilievo testimoniato anche dal ruolo di vicepresidente di Alice Cerutti, agricoltrice e proprietaria di Cascina Oschiena nel vercellese che nella sua azienda porta avanti una coltivazione integrata, priva di insetticidi, nel completo rispetto dell'ambiente.