(04 Set 24) Aperto per ferie: sono piaciute le proposte pensate per il periodo di Ferragosto, per chi è rimasto in zona o per chi vi si trovava, per conoscere Il territorio e per godere di arte, paesaggi e natura.

Il Parco del Po ha organizzato attività diverse, in collaborazione con associazioni culturali del territorio; si è iniziato il 13 agosto a Cantavenna con Paola Palazzolo, guardia-parco esperta botanica che ha condotto il gruppo alla scoperta dei boschi vetusti, abbarbicati sul fianco della collina, con affacci spettacolari sul Po e la pianura padana. Dopo la visita al centro storico e la merenda sinoira a cura dell'associazione I love Cantavenna, il paesaggio è stato protagonista anche della serata con il concerto nell'area Belvedere di San Luigi, nell'ambito del Monfra Jazz Fest.

Il 14 agosto nonostante il vento, il paesaggio delle colline e del Parco, la musica furono protagonisti a Camino, con il coinvolgimento del comune e dell'associazione Il picchio.

Anche la sfida del giorno di Ferragosto è stata vinta: curiosi e appassionati hanno visitato Il centro storico di Frassineto Po guidati da volontari della Accademia Bernardino Cervis, e il Centro di interpretazione del paesaggio del Po a Palazzo Mossi con la nostra guida, che ha presentato anche il progetto Life Minnow; il giardino di Palazzo Mossi è stato teatro del concerto, programmato da MJF per il giorno di festa clou dell'estate.

Domenica 18 agosto sin dal mattino la grangia di Pobietto si è vestita di colori nuovi, grazie a un bel gruppo di acquerellisti, che hanno goduto e ritratto le bellezza storiche artistiche e naturali di Pobietto. Nel pomeriggio in molti hanno visitato La chiesa di san Nicola, il museo e la sede del Parco con la mostra dedicata a LIFE Minnow. Il concerto di Monfra Jazz Fest, nel salone della sede del parco, e il brindisi finale hanno coronato la giornata estiva ricca di soddisfazioni.



M.T.B.