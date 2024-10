Mercoledì 16 ottobre a Torino

(04 Ott 24) Mercoledì 16 ottobre, dalle ore 10, appuntamento a Palazzo Madama a Torino nel Salone delle Feste per parlare di connessioni, fiumi e reti ecologiche. Una giornata ricca di incontri dedicata al Progetto LIFE Nat-Connect2030 "Natural connections for Natura2000 in Northern Italy to 2030", che fa seguito all'incontro del 30 settembre scorso dedicato agli ambienti umidi.

Si parlerà del fiume Po come elemento di connessione all'interno della Pianura Padana, un argomento declinato in molteplici aspetti, la governance del distretto Po, gli interventi previsti dal PNRR, il decreto Clima, le riqualificazioni fluviali e molto altro ancora.

L'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese sarà parte attiva dell'incontro attraverso i propri tecnici Luca Cristaldi, Laura Gola e Stefania Poma: intervento alle ore 15 "Ricostituzione di zone umide perifluviali attraverso l'attività estrattiva".

Al termine dei lavori, sarà possibile visitare la mostra "Change! Ieri, oggi domani. Il Po" ospitata nelle sale di Palazzo Madama.

Ingresso gratuito.

A questo link il programma e le modalità di iscrizione: sarà possibile assistere in presenza fino a esaurimento posti.

L'incontro è realizzato nell'ambito del Progetto europeo Natural connections for Natura2000 in Northern Italy to 2030 - LIFE NatConnect2030 finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità e di Rete Natura 2000.