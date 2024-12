Mercoledì 18 dicembre 2024, alle ore 16

(17 Dic 24) Si comunica che la riunione della Comunità delle Aree Protette del Po piemontese è convocata per il giorno di mercoledì 18 dicembre 2024, in seconda convocazione alle ore 16.

L'ordine del giorno è il seguente:

1) lettura e approvazione del verbale della seduta del 14/05/2024.

2) Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027. Adozione parere della Comunità delle Aree Protette.

3) Designazione, ai sensi dell'art. 15 della l.r. 19/2009 e s.m.i., di sei membri del Consiglio, ai fini della loro nomina da parte del Presidente della Giunta Regionale;

4) Comunicazioni del Presidente.

La riunione si svolgerà SIA in presenza, presso la sede di Castagneto Po dell'ente parco, in Via Alessandria 2, SIA da remoto, collegandosi a questo link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NWRmOTVjZDktZWYwMy00NjhiLWEzYzEtMGUwOWEzNmQzNzlh@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22dfde5f71-e53b-4a9b-adc1-be15577de4f4%22,%22Oid%22:%225cf50d77-abd3-4436-9066-1c1ec9f5f91b%22%7D