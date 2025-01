(Castagneto Po, 17 Gen 25) Si informa che a partire dal 3 febbraio p.v., e per circa un mese, il bacino d'acqua creato dalla Diga del Pascolo sarà svuotato per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria - non procrastinabili questi ultimi per ragioni di sicurezza idraulica - in capo a Iren Energia SpA.

I lavori interessano sia il canale di scarico della centrale idroelettrica Iren San Mauro, posto tra l'abitato di Bertolla e l'Isolone omonimo, sia le paratoie del canale derivatore.

IREN Energia S.p.A., nell'ambito delle procedure di legge, ha concordato con l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese una programmazione dei lavori di manutenzione idonea, da un lato, alla tutela degli svernanti e, dall'altro, a non incidere sul periodo di riproduzione dell'avifauna, particolarmente tutelata nella Zona di Protezione Speciale Meisino (confluenza Po - Stura) della Rete Natura 2000.

In gennaio le operazioni si limiteranno al canale di scarico della centrale mentre il bacino della diga verrà svuotato solo a partire dal giorno 3 febbraio. In questo modo viene salvaguardato il periodo più frequentato dagli uccelli acquatici svernanti alla confluenza Po - Stura, il mese di gennaio, consentendo peraltro lo svolgimento dei consueti censimenti annuali.

Le condizioni preesistenti saranno ripristinate entro la prima decade di marzo.

Come concordato con Iren Energia SpA, l'esecuzione delle attività, salvo eventuali situazioni al momento non prevedibili, permetterà di evitare svuotamenti del bacino del Pascolo nel periodo estivo dell'anno in corso.