In questo numero in evidenza:

Avviso finalizzato alla designazione dei componenti del Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese in rappresentanza delle associazioni agricole e ambientaliste

C'è tempo per candidarsi fino al 28 gennaio

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51, Supplemento 6, si trovano gli avvisi per l'individuazione dei nominativi dei rappresentanti >>>

Riscaldarsi con la legna: che cosa c'è da sapere!

Incontro informativo venerdì 24 gennaio alla Grangia di Pobietto, Morano sul Po (AL)

In Piemonte, i combustibili legnosi sono molto utilizzati per riscaldare le abitazioni: circa il 20% dei fabbisogni termici residenziali è coperto da legna, pellet o cippato, ma raramente gli utilizzatori ne fanno un utilizzo informato e responsabile >>>

In febbraio il bacino del Pascolo a Torino sarà prosciugato: il periodo è stato concordato con l'Ente Parco per tutelare gli uccelli svernanti

Si informa che a partire dal 3 febbraio, e per circa un mese, il bacino d'acqua creato dalla Diga del Pascolo sarà svuotato per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non procrastinabili >>>

Torna Ibridi a Cascina Le Vallere: appuntamento sabato 8 febbraio

Laboratorio ed attività esperienziali con le Guide del Parco (professionisti formati e abilitati), alla scoperta delle peculiarità naturalistiche che l'area protetta offre, anche in ambito urbano e periurbano nella città di Torino

L'attività è rivolta a tutte le bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, alle ragazze e ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni che possiedono un profilo lbridi >>>

Il racconto:

Aperto il bando 2025 per il Servizio Civile Universale alle Aree protette del Po piemontese

È attivo il nuovo bando per giovani che vogliono svolgere il Servizio Civile, quest'anno intitolato "L'uomo e la biosfera", al quale l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese aderisce ospitando due volontari. "L'uomo e la biosfera" è un progetto volto >>>

Segnalato un Ibis Eremita (Geronticus eremita)

Poco lontano da Casale Monferrato

Si tratta di una specie a grave rischio d'estinzione (Critically Endangered), inserita nella lista rossa dell'IUCN (International Union for Conservation of Nature). L'esemplare è dotato di un anello colorato con un numero identificativo, come si vede dalle foto >>>

I parchi del Piemonte vincono il premio per la miglior tesi di laurea

Alla prima edizione del Master di Comunicazione della Scienza di Torino

Un lavoro che esplora il ruolo della comunicazione nella conservazione e promozione della biodiversità all'interno delle Aree protette del Piemonte: si può riassumere così la tesi di Daniela Scavino, giornalista pubblicista, premiata >>>