Da Sabato 20 a Domenica 21 Aprile 2024

Il 20 e 21 aprile prossimi si terrà a Le Vallere la terza edizione del festival dedicato al mondo del ciclismo e del cicloturismo: si potranno scoprire prodotti, servizi e proposte direttamente da chi le organizza e tutte le ultime novità del settore.

(Testo di Denise Giusto)

Fra cicloturisti "puri" e turisti in bicicletta, è stato stimato che nel 2022 siano state oltre 33 milioni le presenze in Italia, con un impatto economico superiore ai 4 miliardi di euro. A dirlo è stato il Rapporto "Viaggiare con la bici 2023", realizzato da Isnart per l'Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio promosso con Legambiente. Quello che è certo è che il Covid ha avuto il merito di portare a un ripensamento del turismo, in un'ottica più sostenibile. Il cicloturismo ha senz'altro contribuito al recupero dell'intero comparto turistico. Dopo l'esperienza del confinamento domestico a causa della pandemia, i ciclisti hanno cominciato sempre più a muoversi in gruppi, soprattutto famigliari, inoltrandosi nei parchi più vicini ai grandi centri urbani.

Tra questi, il Parco del Po piemontese è stato uno dei primi a organizzare iniziative ad hoc: tre anni fa ha portato chi si occupa di cicloturismo direttamente nell'area protetta, con la prima Bike Experience che, in due giorni, aveva registrato quasi 4 mila presenze.

Forte del successo delle precedenti edizioni, lo scorso dicembre è stata annunciata la terza edizione: si terrà a Torino, nel Parco del Po Piemontese, il 20 e il 21 aprile 2024, dalle 10 alle 18, presso la Cascina delle Vallere in Corso Trieste 98, Moncalieri (TO).

Bike Experience è un festival con l'anima a due ruote, organizzato dall'Associazione Torino Bike experience, dove cicloturismo, cicloviaggi, divertimento e inclusione a pedali sono di casa. E ogni anno, anche grazie al successo delle precedenti edizioni, si pedala sempre un po' più lontano. L'evento cicloturistico del NordOvest d'Italia torna ancora più "festival", tra condivisione, convivialità e nuove amicizie. Pedalata dopo pedalata.

Le novità della terza edizione della Bike Experience

Tra le novità di questa nuova edizione, uno spazio tende gratuito all'interno del parco per accogliere cicloviaggiatori e cicloviaggiatrici, cicloturismo e donne sui pedali con il collettivo CCPINK, un focus sulla mobilità sostenibile, uno spazio esclusivo per gli espositori che vogliono raccontarsi al pubblico e attività per tutta la famiglia.

La Cascina Le Vallere

Le iniziative organizzate da Torino Bike Experience hanno il loro cuore nella Cascina Le Vallere, sede dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, raggiungibile facilmente anche con i mezzi pubblici e inserita in un contesto naturalistico di pregio. Cascina Le Vallere si trova alle porte di Torino, a poche centinaia di metri dal fiume Po, ed è compresa nella Riserva Mab CollinaPO, riconosciuto dall'Unesco quale territorio in cui le attività antropiche si svolgono nel rispetto della biodiversità ambientale. Durante ill Festival agli appassionati di bicicletta sranno proposte escursioni, abbigliamento, percorsi, racconti di viaggio, mobilità cargo e folding. È stata inaugurata anche la ciclofficina mobile, che l'Associazione Torino Bike experience mette a disposizione per le iniziative organizzate in collaborazione con l'Ente Parco.

Due ruote rosa

Salgono a bordo del festival le CCPINK, scoppiettante collettivo di donne sui pedali e cicloviaggiatrici giramondo che promuove la bici come divertimento, condivisione e felicità. Parteciperanno alla Pedalata in lilla con MyFamilyBike e Liv Cycling Italy e, in area Talk, presenteranno gli ospiti del festival.

Spazio tende

All'interno del parco, sarà allestito anche uno spazio dedicato alle tende, per vivere un weekend in perfetto stile festival. Con possibilità, anche, di noleggiarla, in caso non la si avesse. I posti all'interno del parco sono limitati, meglio dunque informarsi per tempo.

Salotto del cicloturismo

Saranno due giorni pieni di incontri, durante i quali cicloviaggiatori, sportivi e professionisti del settore si racconteranno e dialogheranno con il pubblico. Storie di ultraciclismo, viaggi formato famiglia, donne sui pedali, campeggio sostenibile e molto altro. Saranno le CCPINK, il collettivo al femminile di cicliste giramondo, a presentare gli ospiti. Trovate il programma completo su bikepiemonte.it.

Si potranno scoprire prodotti, servizi e proposte sul mondo del ciclismo e del cicloturismo direttamente da chi le organizza, ma anche le ultime novità del settore. Si potrà incontrare nuovi compagni di pedalata e sognare il prossimo viaggio, grazie alla ricca area espositiva con piccoli produttori, grandi aziende, commercianti, associazioni per la promozione dello sport e del territorio.

Escursioni

Preparate bici e caschetto, le escursioni del festival vi aspettano. Quattro itinerari di diversa lunghezza pensati per tutti: chi ama le strade bianche, o il cicloturismo formato famiglia, troverà la pedalata che fa per lui all'insegna della condivisione e della buona compagnia. C'è la Gravellata, un itinerario pianeggiante di circa 65 chilometri tra strade bianche e strade a basso traffico, che costeggiano il Po verso la Reggia Sabauda del Castello di Racconigi. Con possibilità di scegliere tra due tracce, corta o lunga. La Formula Randonnée a cura di Gravel Bike Torino terrà il passo del gruppo per l'itinerario più lungo. Nuovo appuntamento, poi, con La Pedalata in Lilla di sensibilizzazione sul ciclismo femminile: un itinerario di circa 40 chilometri alla scoperta della Reggia di Stupinigi, che percorre parte della ciclabile sul Sangone per lasciarsi la città alle spalle in direzione di valli e montagne, a cura di MyFamilyBike. C'è poi Cicloturismo in famiglia, l'escursione formato famiglia del festival, un itinerario pianeggiante di circa 40 chilometri all'interno delle aree del parco fluviale del Po verso Cuneo e Carmagnola, seguendo parte della ciclovia Vento verso la sorgente del Po. Infine 160 Bike, escursione di circa 12 chilometri per promuovere l'utilizzo inclusivo della bicicletta anche a scopi terapeutici. Due ruote e non solo: trike bikes, folding e cargo per pedalare insieme, a cura di "160cm – pedalare con la sclerosi multipla", con Fabio Wolf.

Cargo e nuova mobilità

Mobilità elettrica, cargo e folding bike ridisegnano gli spostamenti urbani ed extraurbani in modo naturale e adatto a tutti: spostarsi diventa divertente, sostenibile ed ecologico. Cargo Bike Day in collaborazione con Cargo Bike Torino, terrà un focus sulla mobilità inclusiva, a cura di "160cm". Spazio, poi, alle attività di Fiab Torino Bike Pride.

Parcheggi

Saranno a disposizione di chi arriverà in bici un parcheggio biciclette sorvegliato, con circa 300 posti. Nelle zone limitrofe al Parco delle Vallere ci sono varie zone libere dove lasciare l'auto. Pur non essendo difficile trovare parcheggio, è sconsigliato cercarlo in prossimità del parco poiché l'area sarà destinata agli operatori.

Maggiori informazioni sul sito internet ufficiale dell'iniziativa: https://bikepiemonte.it/