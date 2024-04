Parco Regionale Abbazia di Monteveglio

Passeggiata alla scoperta delle relazioni tra piante e ambiente

Sabato 13 Aprile 2024 dalle 15:00 alle 17:30

Una passeggiata nel Parco alla scoperta delle relazioni tra natura e ambiente. Osservando la presenza di alcune piante come la ginestra o l'equiseto possiamo comprendere le caratteristiche del luogo in cui ci troviamo: la natura del terreno, la presenza o meno di acqua nel suolo, il clima e la qualità dell'aria…..

Escursione per adulti e ragazzi dagli 11 anni

Ritrovo ore 15:00 presso il Centro Visite di Monteveglio: Via Abbazia,28 -Monteveglio (BO)

Termine previsto per le ore 17:30 nello stesso punto.

Difficoltà: Sentiero semplice adatto a tutti

Cammino effettivo: 2.00 ore.

Note: Indossare scarpe comode e pantaloni lunghi. Portare: zaino, merenda, cappello, acqua. Possibili zone con un po' di fango.

Costo: 5 € per i minorenni

Informazioni e prenotazione (obbligatoria) entro il venerdì precedente: 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it