Parco Regionale Abbazia di Monteveglio

Passeggiata alla scoperta del magico mondo degli insetti impollinatori

Domenica 21 Aprile 2024 dalle 10:00 alle 12:30

IL PARCO IN FIORE

Una passeggiata nel Parco alla scoperta delle relazioni tra natura e ambiente.

I fiori in primavera sfoggiano colori e profumi irresistibili per tutti gli insetti impollinatori: farfalle, api selvatiche, bombi e molti altri…tutti da scoprire.

L'escursione si concluderà con un laboratorio di costruzione di "bombe di semi" per arricchire la biodiversità.

Iniziativa adatta a bambini dai 6 anni

Ritrovo ore 10:00 presso il Centro Visite di Monteveglio, Via Abbazia,28 – Valsamoggia, Loc. Monteveglio (BO)

Termine previsto per le ore 12:30 nello stesso punto.

Difficoltà: Sentiero semplice adatto a tutti

Note: Indossare scarpe comode e pantaloni lunghi. Portare: zaino, merenda, cappello, acqua. Possibili zone con un po' di fango.

Costo: 5 € per i minorenni

Informazioni e prenotazione (obbligatoria) entro il venerdì precedente: 333 2660329 - 051 6254821 - eventi@enteparchi.bo.it