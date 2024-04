Parco Regionale dei Castelli Romani

Trekking da Nemi a Castel Gandolfo

Sabato 27 Aprile 2024

L'evento di sabato 27 aprile, a cura dei Guardiaparco sul "Sentiero dei due Laghi", ha registrato in pochissime ore il tutto esaurito. Si tratta di un trekking da Nemi a Castel Gandolfo, lungo il sentiero che unisce tre Cammini: Cammmino Naturale dei Parchi, Cammino della Transumanza Laziale e Via Francigena.

L'appuntamento per i partecipanti è alle ore 9.00 a Nemi - Piazza Roma, presso la fontana della Dea Diana. L'escursione di 9 Km durerà circa 5 ore, è richiesta un minimo di preparazione fisica, abbigliamento ed equipaggiamento idonei.

Ci dispiace per chi non è riuscito a prenotare ma, la scelta del numero chiuso è fatta per una buona riuscita dell'evento stesso e nel rispetto dell'ambiente naturale che ci ospiterà. Come da programma saranno tante le iniziative previste nell'arco dell'anno, continuate quindi a seguirci per essere aggiornati sugli eventi futuri.