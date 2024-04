Parco Regionale dei Castelli Romani

Domenica 28 Aprile 2024

Per tutti gli appassionati di fotografia, domenica 28 aprile, l'appuntamento è dalle ore 9.00 alle ore 13.00 con il fotografo naturalista Marco Branchi, per una 'Giornata di fotografia naturalistica al lago Albano'. Dopo una breve panoramica sulle tecniche di composizione, messa a fuoco e esposizioni ideali per riprendere al meglio il lago e la vegetazione circostante, si terrà una sessione pratica di fotografia.

L'evento è a numero chiuso ed è necessaria la prenotazione entro venerdì 26 aprile, al seguente indirizzo e-mail: photo@marcobranchi.it; o al numero: 377 1124749.