Parco Regionale dei Castelli Romani

Il Parco partecipa alla sfida

Domenica 28 Aprile 2024

Il Parco dei Castelli Romani partecipa all'iniziativa di Citizen science internazionale, 'City Nature Challenge', che si svolgerà dal 26 al 29 aprile 2024. Una competizione tra centinaia di città in tutto il mondo per documentare la biodiversità e diffondere la cultura della tutela dell'ambiente.

La 'City Nature Challenge' (CNC), nasce nel 2016 come competizione tra Los Angeles e San Francisco, ed è diventata una grande sfida internazionale volta al monitoraggio della biodiversità, un vero e proprio "bioblitz", che ha l'intento di coinvolgere attivamente tutti gli appassionati della natura nel censimento di piante, animali e altri organismi che popolano gli spazi urbani e verdi di tutto il mondo.

Il Parco dei Castelli Romani, aderisce all'iniziativa organizzando una giornata di formazione che si terrà giovedì 18 aprile alle ore 17.00, presso la sala conferenze di Villa Barattolo a Rocca di Papa (RM), rivolta agli operatori, collaboratori e appassionati di biodiversità, ma anche a naturalisti, botanici e chiunque intenda dare una mano nell'organizzazione dell'evento.

A seguire nella giornata di domenica 28 aprile, si svolgeranno tre eventi in contemporanea, presso il Tuscolo, la Doganella e la Riserva di Tor Caldara, aperti a tutti nelle modalità specificate nel volantino allegato. L'iniziativa consiste nel rilevamento fotografico ed identificazione del maggior numero possibile di piante e animali.

Una raccolta dati importante che grazie al collegamento con l'App 'iNaturalist', darà l'opportunità di condividere in rete le immagini sulla natura realizzate sia a livello professionale che amatoriale, creando un canale di ingresso per i dati raccolti, che andranno ad integrare la banca dati internazionale, ed a costituire un valido aiuto per ricercatori e scienziati che indagano sullo stato di salute della biodiversità.

Vi aspettiamo numerosi per censire insieme la biodiversità del nostro Parco!