sabato 12 agosto

(Foligno, 09 Ago 23)

Ore 9,00 "Conosci il tuo Territorio" Passeggiata alla scoperta degli Altopiani. Ritrovo InfoPoint turistico (Via Della Rinascita - ex Casermette)



Ore 17,30 "Il Basettino: un esempio di adattamento ai cambiamenti climatici" Proiezione di immagini e video di questo piccolo amico alato. Sede del Parco (ex Casermette)



Le attività sono promosse dalla Lipu Umbria in collaborazione con il Parco di Colfiorito e il patrocinio del Comune di Foligno

Info e prenotazioni 338.3560692 umbria@lipu.it