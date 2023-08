Lunedì 14 Agosto 2023

(Foligno, 09 Ago 23) La Proloco di Annifo, in collaborazione con la F.I.E. Bagnara Aps e con la partecipazione del Parco di Colfiorito propone: "L'anello del Monte di Annifo" Lunedì 14 Agosto 2023



Programma:

Ore 9,20 ritrovo dei partecipanti presso la Proloco di Annifo

Ore 9,30 inizio escursione

Ore 13,00 termine escursione e pranzo

Ore 14,00 visita guidata alla Chiesa parrocchiale e alla Biblioteca

Ore 16,00 evento letterario "Radici di futuro: chi eravamo per riconoscere chi siamo"



Percorso ad anello:

Distanza: 8 km

Dislivello: 250 m in salita e altrettanti in discesa

Tempo: 3 ore e mezzo circa (comprese le soste)

Difficoltà: T



Equipaggiamento:

Abbigliamento adatto alle temperature attuali, scarponi da trekking con suola scolpita obbligatori, zaino con acqua, merenda, generi di conforto e pranzo al sacco, cappello, crema solare e repellente contro gli insetti.



Prenotazioni:

Contattare i referenti indicati entro sabato mattina 12 agosto: Laura 338/5876122 - Claudia 339/6798358



Le escursioni sono aperte ai soli tesserati F.I.E. dell'anno in corso. Eccezionalmente, coloro che desiderano fare una prima uscita di prova, potranno partecipare versando la quota per la copertura assicurativa giornaliera di euro 5,00 e comunicando, all'accompagnatore referente, almeno il giorno precedente l'escursione, il proprio nome, cognome e codice fiscale. Ai fini della sicurezza personale è importante che tutti i partecipanti comunichino all'accompagnatore, soprattutto alle prime esperienze escursionistiche, eventuali problematiche di qualsiasi natura. Per partecipare è richiesta la dotazione descritta alla voce "Equipaggiamento". Ad insindacabile decisione degli accompagnatori, le escursioni potranno subire variazioni, o essere annullate per ragioni tecniche, climatiche o di altra natura.