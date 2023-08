Lunedì 14 Agosto

(Foligno, 09 Ago 23)



Ore 18,00 "Parole in Volo" Laboratorio creativo per bambini e genitori (età consigliata 6-12 anni)



Portare tappetino/copertina per sedersi a terra.

Attività a cura di Armonia Cosmica Aps.

Prenotazione obbligatoria con posti limitati: 0742.681011 parco.colfiorito@comune.foligno.pg.it